De meiden van Girlpower zijn helemaal klaar voor de Alphense Zeepkistenrace. 'Onze zeepkist moet vooral snel zijn'

De meiden van Girlpower zijn druk bezig om de laatste hand te leggen aan hun zeepkist. Een oude oliedrum met daaronder een sterk frame met wielen wordt door Femke Reijns, Demy Olieslagers en Guusje van Enschot in blauwe en gele kleuren gepimpt tot een snelle zeepkist.

In de montagehal van de ouders van Femke is er plaats genoeg voor de finishing touch. Op zondag 16 september moet hij klaar zijn voor de zesde editie van de Zeepkistenrace in Alphen.

De meiden, net weer gestart op school in groep 7, doen in deze samenstelling voor de eerste keer mee aan het Alphense evenement.

Femke: ,,Guusje en ik hebben vorige keer al wel meegedaan, ieder in een andere groep. Nu gaan we voor ‘t eerst samen starten.” Bij de race vertrekt de zeepkist vanaf een helling, waarna twee duwers de wagen over een spectaculair circuit zo snel mogelijk naar de eindstreep duwen.

Steile helling

De start vanaf de steile helling is voor Girlpower nog wel een punt; maar ook dat moet gaan lukken, zeker als ze horen dat er per categorie vanuit verschillende hoogtes gestart wordt. Eigenlijk was het plan om voor de originaliteitsprijs te gaan, maar dat idee hebben de drie meiden losgelaten.

,,De zeepkist zelf willen we vooral snel maken, dan moeten we hem niet te zwaar maken”, aldus het drietal. ,,We gaan wel scoren met onze kleding, maar dat houden we nog even geheim!”

Cristel Pluijm is namens de Scouting Alphen betrokken bij de voorbereiding van het spektakel op het evenemententerrein. ,,De eerste voorbereidingen zijn al zo’n elf maanden geleden begonnen; met hulp van 50 á 60 vrijwilligers, voornamelijk van onze scoutinggroep, zijn we heel het weekeinde in touw”, vertelt Pluijm.

De wedstrijden van de Alphense Zeepkistenrace starten zondag 16 september om 10.00 uur; er worden wedstrijden verreden in verschillende leeftijdscategorieën. Teams kunnen zich nog tot maandag 10 september opgeven.