Dit is hoe de eerste teams uit Alphen-Chaam dit weekeinde speelden

Willem II blijft in de eerste divisie; VVV scoort in laatste minuut van extra tijd

Willem II heeft de 3-2-nederlaag in Venlo van afgelopen dinsdag in eigen huis wel recht weten te breien (2-1 na 90 minuten), maar in de laatste minuut van de extra tijd ging het mis voor de Tilburgers. De 2-2 van VVV betekende einde seizoen voor Willem II.