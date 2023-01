Er komt nu echt een nieuw zorgcentrum in Baarle-Nassau; Janshove gaat binnen een paar jaar tegen de vlakte

Geen uitgifte van rijbewij­zen en paspoorten meer in Galder

GALDER - De gemeente Alphen-Chaam gaat eind deze maand het gemeentelijk servicepunt in De Leeuwerik in Galder sluiten. Per 1 februari moeten inwoners naar Alphen of Chaam als ze officiële documenten willen aanvragen of verlengen.

13 januari