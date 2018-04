Erik Wilmsen zegt Halderberge vaarwel, het buitengebied van Alphen-Chaam lonkt

Hilde verloor haar zoontje (8) in Chaam, maar neemt niemand iets kwalijk: 'Ik weet hoe Tristan was'

7 april CHAAM – Het overlijden van de 8-jarige Tristan Siegmund afgelopen zomer in Chaam is het gevolg van een trieste samenloop van omstandigheden. Dat zegt zijn moeder Hilde in een reactie op het besluit van justitie om niemand strafrechtelijk te vervolgen voor het drama. ,,Tristan was een heerlijk joch dat altijd het avontuur opzocht. Dat is hem helaas fataal geworden."