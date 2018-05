Flinke houseparty in bossen Chaam stilgelegd: 'Feestje moet kunnen, maar niet midden in de natuur'

Asbest vrijgeko­men bij brand in Baar­le-Nas­sau, geen gevaar voor omwonenden

20 mei BAARLE-NASSAU - In een bedrijf aan de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau is zondagochtend brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van brandweer Midden- en West-Brabant is daar asbest vrijgekomen, maar in de laagste categorie.