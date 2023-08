Het ‘El­vis-huis’ in Breda staat te koop: voor 2,5 miljoen euro een eigen ‘Heartbreak Hotel’

BREDA – Het fameuze ‘Elvis-huis’ aan de Heilaarstraat in Breda staat te koop. De in Graceland-stijl gebouwde villa wordt op Funda aangeboden voor 2.495.000 euro. It’s now or never, is de aanhef van de advertentie, waarmee wordt verwezen naar de bekende song van Elvis Presley.