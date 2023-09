Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Alphen-Chaam vandaag

Opinie Is recht op advocaat voor Taghi wel zo heilig?

De uitspraak in het Marengoproces laat nog op zich wachten. De vraag die bedrijfsjurist Hans van Ooijen stelt is of een verdachte altijd recht moet blijven hebben op een advocaat, ook als hij dat recht misbruikt. Strafrechtadvocaat Jan Sneep stelt in zijn opinie dat elke verdachte altijd recht moet hebben op verdediging om tot een eerlijk vonnis te komen. Is recht op advocaat voor Taghi heilig?