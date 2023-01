Hazeldonk in 2022: 73 kilo coke, 70 kilo hasj en 79.000 xtc-pillen onderschept

Café de Lindeboom in Baar­le-Nas­sau maakt plaats voor appartemen­ten

BAARLE-NASSAU - Na iets meer dan negentig jaar gaat Café de Lindeboom in Baarle-Nassau tegen de vlakte. Het café met feestzaal, dat al enige tijd gesloten was, maakt plaats voor tien appartementen en een koffietent of lunchroom.

22 januari