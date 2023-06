Helder weer in Alphen-Chaam vandaag

Tilburger die agressief was richting zijn ouders moet naar psychiatri­sche kliniek

TILBURG - Een 25-jarige Tilburger die zijn ouders de stuipen op het lijf joeg met zijn agressieve gedrag, is veroordeeld tot 150 dagen waarvan 123 dagen voorwaardelijk. Vanwege het voorarrest hoeft hij niet terug de cel in. Wel moet hij zich laten behandelen in een forensisch psychiatrische kliniek voor maximaal een jaar.