Kovacs neemt duet op met Rammstein-voorman Till Lindemann: ‘Hij ging gewoon mee shoppen en naar de kapper’

‘Dorpsmens’ en burgemees­ter Lieke Schuitma­ker heeft zelf ervaren hoe een dorpsge­meen­schap kan helpen

ALPHEN - Ze woonde in Amsterdam, Utrecht, Keulen, maar diep van binnen is Lieke Schuitmaker altijd een dorpsmens gebleven. Sinds deze week is ze burgemeester van Alphen-Chaam. ,,Ik heb ervaren hoe een gemeenschap zich om een gezin kan vouwen.”

12 januari