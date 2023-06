Lekker weer in Alphen-Chaam vandaag

Voor de rechter Van medicinale wiet naar een illegale kwekerij in huis: ‘Ze was niet bij machte nee te zeggen tegen haar man’

‘Jij kan niet werken, jij kan niks meer, je bent een blok aan mijn been’, zei de ex van Alexandra voordat hij een hennepkwekerij in hun huis in Tilburg toeliet. De verdachte sputterde wel tegen, maar ze had geen kans tegenover haar dominante man. ,,Ik heb misschien niet duidelijk gezegd dat ik dat niet wilde, maar hij wist ook wel dat ik geestelijk helemaal kapot was.”