Mobiel luchtmeetstation half jaar in Prinsenbeek: ‘Niet te snel conclusies trekken’

Na jaren zonder, gloeien de fakkels van Tilburgse vredes­tocht weer: ‘Allemaal onze eigen gedachten, maar toch samen’

TILBURG - Honderd mensen met een fakkel, burgemeester Johan Stekelenburg liep er ook tussen. Zo werd in 1997 de Tilburgse Fakkels voor Vrede-tocht gelopen. Aanstaande zaterdag is de 25e editie. ,,Het wordt omarmd door de stad, dat is het grootste doel.”

21 december