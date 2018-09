Motorrijder raakt gewond bij ongeluk in Alphen

En toen ging de telefoon. Of Alphen het EK Tractorpul­ling kan organise­ren?

4 september ALPHEN - Zes weken geleden kreeg de Stichting Trekker Trek Alphen (STTA) een telefoontje: of ze de wedstrijden voor het Europees Kampioenschap wilden organiseren. ,,Normaal staat daar 1 à 2 jaar voor, nu moesten we dat in zo'n korte tijd regelen", aldus Mike Huijben, één van de organisatoren.