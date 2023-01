Natuurpunt koopt percelen in ‘laars’ van Vallei van het Merkske

Door de aankoop van de percelen zijn nu zijn alle bermpercelen vanaf de ingang van de Halsche Beemden in handen van Natuurpunt en ANB. De ‘laars’ is de naam die de terreinbeheerders geven aan de smalle uitloper op Belgisch grondgebied in oostelijke richting verder Nederland in. De ‘hiel’ van de laars bevindt zich ter hoogte van Baarle Brug en de ‘tip’ ligt in de Kromme Hoe. De ‘laars’ ligt als een schiereiland omgeven door Nederlands natuurgebied, maar is grondgebied Baarle-Hertog.