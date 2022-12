Opnieuw 60 kilogram vuurwerk in beslag genomen: “Vuurwerktoeristen nemen zelfs verkeersborden weg”

Er is al wat inkt over gevloeid, de vuurwerkoverlast in de enclavegemeente Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. In onze reportage die we deze week brachten, verklaarden burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau en burgemeester Frans De Bont (Forum+) van Baarle-Hertog al dat ze de strijd zouden verderzetten. “Tussen 5 en 9 december heeft de politie tijdens veelvuldige controles geen illegaal vuurwerk kunnen aantreffen”, klinkt het bij de gemeente Baarle-Nassau. “Wel hebben we een groepje jongeren kunnen intercepteren op 6 december die vuurwerk aan het afsteken waren op het Sint-Annaplein.”