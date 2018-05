Relatief veel dodelijke ongevallen in Baarle-Nassau en Alphen-Chaam

CHAAM/BAARLE-NASSAU – Uit cijfers van de vorige week gelanceerde site verkeersveiligheidsvergelijker.nl blijkt dat de kans op een dodelijk ongeval in Baarle-Nassau en Alphen-Chaam relatief groter is dan in de meeste andere Nederlandse gemeenten.

In Alphen-Chaam vielen in de periode 2007-2016 16 doden te betreuren, in Baarle-Nassau 12.

De grote steden scoren vanzelfsprekend hogere absolute cijfers (Amsterdam 150, Rotterdam 137, Breda 60), maar bij het onderzoek is ook rekening gehouden met het aantal inwoners, het aantal kilometers wegdek en de oppervlakte van een gemeente. In de tabel ‘aantal geregistreerde verkeersdoden per 100.000 inwoners’ bijvoorbeeld, komt Alphen-Chaam aan het relatieve aantal van 159,08 en Baarle-Nassau 180,26. Amsterdam scoort in dat geval 17,75, Rotterdam 21,50 en Breda 32,91. De site is opgezet door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Bebouwde kom

Jeroen Leemans, woordvoerder van de ABG-gemeenten (waaronder Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) zegt dat het goed is dat er via deze site aandacht voor het probleem is. “We betreuren uiteraard iedere verkeersdode, in welke gemeente dan ook.”

Wel plaatst hij enige vraagtekens bij de cijfers. “Niet meegenomen is onder meer hoe de verkeersdeelnemer zich gedragen heeft en of de ongelukken binnen of buiten de bebouwde kom hebben plaatsgevonden. In ons geval gaat het vaak om ongelukken buiten de bebouwde kom, op de provinciale wegen.”

Bomen

In samenwerking met de provincie is de laatste jaren al veel gedaan om juist de veiligheid van die vroeger beruchte provinciale wegen te vergroten.

Quote Met de aanleg van de Randweg Baarle zal de verkeers­struc­tuur verder verbeteren Jeroen Leemans, voorlichter ABG-gemeenten

“Tussen Chaam en Baarle-Nassau en tussen de grens en Baarle-Nassau zijn bomen weggehaald en is meer vangrails geplaatst. Het onderzoek gaat bovendien over een periode van tien jaar. Ik denk dat er door die verbeteringen de laatste drie, vier jaar minder ongelukken zijn geweest. Maar het heeft en houdt onze aandacht. Zo zal met de aanleg van de Randweg Baarle de verkeersstructuur verder verbeteren.”

Ook in het coalitieakkoord dat vanavond in de raad van Baarle-Nassau gepresenteerd wordt, komt de verkeersveiligheid aan de orde.