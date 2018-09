Reus Hermanus kan in Alphen wel een paar sterke schouders gebruiken

ALPHEN - Een reus maken is het probleem niet. Maar wie gaat er straks mee de straat op? Die zorg vervult Jan Kokx, die in Alphen het initiatief heeft genomen om de Midden-Brabantse familie van reuzen uit te breiden met 'Hermanus'.

,,Ik heb Jozef van de Corput gesproken, die nauw betrokken is bij de reuzen van Goirle en Riel. Hij heeft me op het hart gedrukt dat er echt een schil van mensen om de reus heen moet komen. Een groepje mensen die vier à vijf keer per jaar met hem wil optreden. Als dat er niet van komt, kunnen we er beter ook niet aan beginnen."

Lees ook Er komt weer een reus bij: Hermanus van Alphen Lees meer

Tempeliers

De naam Hermanus zou moeten verwijzen naar de geschiedenis van de Tempeliers. De enige commanderij van die orde van kruisridders stond lang geleden in Alphen. Kokx is bezig met de voorbereidingen van een dag rondom de Tempeliers, op 26 januari 2019. Ook Hermanus zou zich dan moeten tonen, maar het is dus de vraag of het daar wel van komt.