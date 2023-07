Ritwinnaar Wout Poels start in Chaam, Roosendaal en Zevenbergen, wie verschijnen nog meer bij de wielercriteriums?

Bredase Wassila Hachchi wil D66-lei­der worden met maar één doel: ‘Schaf politieke partijen af’

BREDA – Ze neemt dit jaar de kapsalon en schoonheidssalon van haar moeder in Breda over. Ondertussen probeert Wassila Hachchi een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap van D66. Niet dat ze per se weer de politiek in wil, ze heeft maar één doel: ,,Alle politieke partijen moeten worden afgeschaft. Er moeten onafhankelijke volksvertegenwoordigers komen.”