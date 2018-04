Schellestraat ging in Alphen binnen het jaar al scheuren: kostenpost van 70 mille

ALPHEN - En weer is Alphen-Chaam met werken aan de weg het schip in gegaan. Voor 70.000 euro moest vorige week de Schellestraat opgeknapt worden, een dik jaar nadat die weg van nieuw asfalt was voorzien.

Ook op de Galderseweg en de Ulicotenseweg moest de gemeente in het recente verleden al te snel tot reparaties overgaan. Wat GSU-raadslid Wil van den Brandt betreft, is inmiddels voldoende leergeld betaald. ,,Je wordt er moedeloos van. Laten we voortaan projectleiders aanstellen met verstand van zaken. Mensen die met hun hand in het zand hebben gezeten."

CDA'er Gust Hendrickx drong er in de laatste raadsvergadering op aan om voortaan betere garantievoorwaarden af te dwingen, bijvoorbeeld als de Franse Baan op de schop gaat.

Waterpas

Voor het werk aan de Schellestraat in 2016 heeft Alphen-Chaam advies ingewonnen bij bureau Waterpas. 'De gemeente moet er op kunnen vertrouwen dat het adviesbureau beschikt over voldoende kennis en deskundigheid om een constructie voor te schrijven die voldoet aan de eisen', vindt het college, dat dan ook gaat bekijken of er bij Waterpas nog verhaal te halen is.

Binnen het jaar bleken er al scheurtjes in het verse asfalt van de Schellestraat te zitten. Onder andere loonbedrijf Van Eijck moet daar met zwaar materieel over. In zijn laatste raadsvergadering als wethouder nam Ad van de Heijning (GBA) zijn verlies: ,,Gedane zaken nemen geen keer. Na de vorstperiode hebben we de problemen getackeld."

Quote Gedane zaken nemen geen keer Ad van de Heijning (GBA)