Vrouw in de auto gesleurd en uren vastgehou­den in Tilburgse woning: Geraldo S. (29) staat terecht voor ontvoering

BREDA/TILBURG – Een 29-jarige man uit Schiedam staat binnenkort terecht bij de rechtbank in Breda voor de mishandeling en ontvoering van een vrouw in Tilburg. De man hield de vrouw in januari 2022 uren vast in een huis aan de Molenstraat en zou haar daar bewusteloos hebben geslagen.