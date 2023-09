Brabantse camperstal­lin­gen puilen uit, maar vakantie­gan­gers trekken zich er niks van aan: ‘We moeten vaak nee verkopen’

Het aantal campers is in de afgelopen jaren drastisch toegenomen, maar er is in Brabant nog maar weinig plek om ze te stallen. ‘Bezint eer ge begint’ lijkt daarom het advies, maar toch lijken de meeste vakantiegangers zich daar niks van aan te trekken. ,,We worden vaak gebeld en moeten dan nee verkopen.”