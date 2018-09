Tientallen zeepkisten razen over parcours in Alphen. 'Wel een beetje spannend'

ALPHEN - Terwijl Max Verstappen op hetzelfde moment in Singapore met zijn Red Bull knokt voor WK-punten in de Formule 1 gaat het team van Red Cool in Alphen voor een scherpe tijd in de zeepkistenrace. Teamlid Tijn Wilmsen: ,,Ik vond 't wel een beetje spannend om vanaf de starthelling te starten; maar dadelijk in de tweede run gaan we nog harder, dat weet ik zeker."

Het evenemententerrein in Alphen was afgelopen weekend omgetoverd tot een racebaan voor bijna 40 snelle zeepkisten, in alle soorten en maten. Scouting Alphen had daarbij weer de regie bij dit tweejaarlijks evenement. Veiligheid voor deelnemers was een voorwaarde voor de organisatie; de zeepkisten werden vooraf gekeurd op hun degelijkheid en veiligheid. Helmen waren verplicht voor de bestuurders die met grote vaart van de starthelling afdenderden.

Eenmaal beneden mochten de twee duwers de vaart erin houden over het bochtige circuit, compleet met waterbak. Toch was er een kleine valpartij voor Gijs Foesenek (6) als duwer. Maar voor tranen was geen tijd; opstaan en meteen achter de zeepkist aan was voor hem de enige optie.

Dit jaar speelden veel teams in op het thema piraten. De jeugdige meiden van Girlpower waren daarbij origineel als zeemeerminnen verkleed. Met het motto 'meedoen is belangrijker als winnen' stopten ze halverwege en doken ze in hun laatste manche met zijn allen de waterbak in.

Bij de senioren vocht de zeepkist van de brandweer uit Alphen een felle strijd uit met hun naaste concurrent. Uiteindelijk gaf de tijdwaarneming een verschil van 0,01 seconde aan.