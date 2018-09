Trouwen bij Joeri Minses kan voortaan: de burgemeester van Alphen-Chaam is een babs geworden

Tientallen zeepkisten razen over parcours in Alphen. 'Wel een beetje spannend'

17 september ALPHEN - Terwijl Max Verstappen op hetzelfde moment in Singapore met zijn Red Bull knokt voor WK-punten in de Formule 1 gaat het team van Red Cool in Alphen voor een scherpe tijd in de zeepkistenrace. Teamlid Tijn Wilmsen: ,,Ik vond 't wel een beetje spannend om vanaf de starthelling te starten; maar dadelijk in de tweede run gaan we nog harder, dat weet ik zeker."