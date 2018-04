Uit de raad met een lintje en meteen er weer in: razendsnelle comeback van Marianne Hessels in Alphen-Chaam

Veertig jaar politiek zit er voor Ad van de Heijning in Alp­hen-Chaam op: ereteken voor ex-wethouder

10:32 CHAAM - Het was in 1978 dat Ad van de Heijning zijn entree maakte in de gemeenteraad van Alphen en Riel. Veertig jaar later pas, op donderdag 19 april 2018, zou hij afzwaaien als wethouder van Alphen-Chaam.