Volgende fase in de Chaamse supermarktoorlog: gemeente gaat voor tonnen compenseren

CHAAM - De gemeente Alphen-Chaam gaat de eigenaar van de grond in winkelcentrum Brouwerij, waar vroeger de Lidl zat, compenseren. Ze verloor daarover een zaak bij de Raad van State. Rond de jaarwisseling wordt 638.000 euro overgemaakt.

De gemeente voelt zich daartoe geroepen nadat ze begin december een zaak bij de Raad van State verloor. De eigenaar van de Brouwerij 24-24 vond dat hij grote schade had geleden omdat hij zijn pand niet langer aan een supermarkt kon verhuren. De gemeente probeerde deze schade met een aanpassing in het bestemmingsplan in natura te voldoen, maar daarmee was de eigenaar niet akkoord. De Raad van State gaf de eigenaar daarin gelijk.

Aangezien er geen hoger beroep meer mogelijk is in de zaak besloot de gemeente de eigenaar te betalen. Op korte termijn gaat het om 638.000 euro. De eigenaar van de grond vindt dat te weinig. Hij startte al een nieuwe procedure omdat hij vindt dat zijn planschade 1.430.000 euro bedraagt. Daar zou nog wettelijke rente bovenop komen.

Quote Het college spant zich maximaal in om de lasten voor de gemeente Alp­hen-Chaam zo laag mogelijk te houden College Alphen-Chaam

Overleg met Eekelaar

Het college schrijft in een brief aan de raad dat het verwacht dat ze de schade kan verhalen op Eekelaar nv, het bedrijf dat het gebouw de Eekelaar ontwikkelde waar de Lidl introk. ‘Het college spant zich maximaal in om de lasten voor de gemeente Alphen-Chaam zo laag mogelijk te houden’, schrijft het college.

Het is verre van zeker of dat gaat lukken, waarschuwt men. ‘We hebben geconstateerd dat de gemeente Alphen-Chaam en De Eekelaar N.V. de planschadeverhaal-bepalingen (tot nu toe) verschillend uitleggen.’ De gemeente en Eekelaar overleggen op korte termijn over het betalen van de planschade.

Wanneer de Raad van State uitspraak doet in de zaak over de hoogte van de schade is nog niet bekend.