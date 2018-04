Voormalig Eerste Kamerlid Frans de Jong overleden

ALPHEN/BREDA - Het is 2007 als Frans de Jong gedreven vertelt over de noodzaak voor ouderen om de computer te gaan gebruiken. De actieve Roosendaler, dan 84 jaar oud, helpt zestigplussers op weg, geeft hen les. Het tekent De Jong. Tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief, vitaal, belangstellend. Vrijdag is hij in Breda overleden.

Ingenieur de Jong heeft, wanneer hij in 2007 door BN DeStem wordt geïnterviewd, al een rijk maatschappelijk leven achter de rug. De in 1922 in Alphen (gemeente Alphen en Riel) geboren zoon van een landbouwer, geeft al op jonge leeftijd blijk van een open blik richting de samenleving.

Politiek

De Jong blijkt, naast talloze andere activiteiten, al snel belangstelling te hebben voor bestuurlijke functies. Naast bestuurder van de Coöperatieve Suikerfabrieken (vanaf 1953) en van de Suiker Unie (vanaf 1966) in Dinteloord, is hij vooral ook politiek actief.

In 1962 neemt hij voor de KVP plaats in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Een functie die hij moeiteloos combineert met zijn werk en met zijn inzet voor bijvoorbeeld het katholieke jeugdwerk in Roosendaal. Wanneer hij in 1979 vertrekt als Statenlid, duurt het slechts enkele maanden voor zijn naam opnieuw in de politiek opduikt. De Jong wordt in 1980 lid van de Eerste Kamer. Waar hij voor het CDA de belangrijkste man op het gebied van Landbouw en Visserij wordt.

Internet

Elf jaar blijft hij Eerste Kamerlid. In combinatie met verschillende functies. Zo zit hij bijvoorbeeld in het bestuur van het Industrie- en Havenschap Moerdijk. Wanneer hij op zijn zeventigste zijn functies neerlegt, klopt vrijwel meteen de Katholieke Bond voor Ouderen van het bisdom Breda aan. Of hij geen voorzitter wil worden? Het is daar dat hij begin jaren negentig het internet ontdekt en zich vol vuur op zijn nieuwste missie werpt: de computer aan de man brengen bij zijn generatie.