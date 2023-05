Vrouw zwaargewond bij botsing tussen auto en vrachtwagen in Alphen

Op zoek naar de beflijster tijdens een lentewande­ling

Afgelopen zaterdag was ik met een aantal vogelvrienden een prachtige wandeling aan het maken opzoek naar een van de mooiste voorjaarstrekvogels, de beflijster. Helaas hebben we deze bijzondere vogel niet gespot, maar wel heel veel andere prachtige vogels, zoals zanglijster, grote lijster, zwartkop, tuinfluiter, grasmus etc. etc..