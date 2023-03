Waar kun je stemmen in Alphen-Chaam? Hier vind je alle stembureaus!

Galder niet blij met brutale projectont­wik­ke­laar: ‘Waaraan moet je nog geloof hechten?’

GALDER/CHAAM - De gemeenteraad is niet te spreken over hoe brutaal projectontwikkelaar Van Wijnen te werk gaat in Galder. Het bestemmingsplan is nog niet aangepast, en de raad dreigt dat nu te blokkeren. ,,Dit klinkt als een vertrouwensbreuk.”