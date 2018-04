'Wij tegen zij' is voorbij in Alphen-Chaam: de hele raad achter het college

Raadsbreed akkoord in Alphen-Chaam nog niet rond: 'Vrijdag duidelijkheid'

10 april ALPHEN - ,,We liggen mooi op schema." Veel meer wil informateur Heleen van Rijnbach-de Groot niet kwijt over de voortgang van de onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur in Alphen-Chaam. ,,Vrijdagmorgen kan ik u meer duidelijkheid verschaffen."