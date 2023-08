Aan de uitstra­ling van het Cenakel kan menig Tilburgse toren een puntje zuigen, zelfs na 25 jaar: ‘Beton oogt al snel shabby’

TILBURG - Van beton, zo waren ze bijna gebouwd. ,,Maar dan hadden we hier nu niet gestaan.” Aan de voet van het Cenakel vertelt architect Jacq. de Brouwer over het ontstaan van de eerste woontorens van Tilburg, nu 25 jaar geleden. En dat het heel anders had kunnen lopen.