14.000 bezoekers voor IJsmarkt Oosterhout, maar ook ‘waslijst aan verbeterpunten’

OP DE MAN AF Henry Wessels maakt sfeer tijdens Proxsys Cup: ‘Ik zou graag een keer Peter Houtman als speaker vervangen’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters of betrokkenen uit de regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 53-jarige Henry Wessels, speaker tijdens het toernooi om de Proxsys Cup.

7 januari