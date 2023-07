A15 tussen knooppunten Gorinchem en Deil drie nachten op rij dicht voor groot onderhoud

De A15 tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Deil is in de nacht van woensdag 12 juli op donderdag 13 juli in beide richtingen afgesloten. Een aannemer knapt de weg in opdracht van Rijkswaterstaat op.