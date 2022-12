Aanhanger in brand op de A27, snelweg vanaf Gorinchem enige tijd dicht voor verkeer

IJsclub Werkendam tevreden over korte schaats­pret: ‘Hoop dat het ijs volgende keer wat langer blijft liggen’

De ijspret in Nederland was niet van lange duur. Toch kijkt Pleuni van de Pol van ijsclub Olympia in Werkendam tevreden terug. ,,Het zou mooi zijn als we eind januari nog een weekje kunnen schaatsen.”

11:06