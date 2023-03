Aanneemcombinatie De Groene Waarden mag de laatste 7 kilometer van de A27 verbreden

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom noemt deze gunning ‘een belangrijke stap in de aanpak van de files op de A27'. ,,Nadat eerder al het deel tussen Everdingen en Hooipolder is gegund aan aanneemcombinatie ALSÉÉN, zijn we verheugd dat ook het deel tussen Houten en Everdingen is aanbesteed. We kunnen nu deze belangrijke verkeersader over de hele lengte aanpakken.’’

Vier rijstroken in zuidelijke richting

Rijkswaterstaat verbreedt het 7 kilometer lange traject tussen Houten en Everdingen in zuidelijke richting naar vier rijstroken. Tussen Everdingen en Houten blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. De Hagesteinsebrug wordt vernieuwd en krijgt een fietsverbinding. De Houtensebrug wordt verbreed.

De gunning aan De Groene Waarden is overigens nog niet definitief, want er is een bezwaartermijn. Als er geen weerstand komt, kan het definitieve contract begin april worden getekend.

Samen risico's bekijken

In december vorig jaar werd al bekend dat bouwcombinatie ALSÉÉN, een samenwerking tussen Ballast Nedam en Fluor, de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Everdingen gaat verbreden. Bij beide contracten wordt gewerkt met een twee-fasen-aanpak. Daarbij kijken Rijkswaterstaat en de aannemers samen naar de risico's en onzekerheden van de verbreding in plaats van dit aan de aannemer te laten. Op deze manier moet worden voorkomen dat tijdens het werk onverwachte zaken opduiken die leiden tot kostenstijgingen.

Inmiddels is al begonnen met voorbereidingen voor de daadwerkelijke verbreding. Zo zijn bij knooppunt Hooipolder bomen gekapt. De verwachting is dat het werk aan de A27 in de periode 2029-2031 wordt opgeleverd. De werkzaamheden worden verdeeld over deeltrajecten.

