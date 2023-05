Aantal winkels in de binnenstad daalt opnieuw: ‘Doen er alles aan de bezoeker naar de binnenstad te trekken’

Nationale intocht van Sinter­klaas in Gorinchem: ‘Dit is een cadeautje voor onze stad’

‘Superleuk!’ Patrick van Mourik, voorzitter van Stichting Sint en Piet Gorinchem, is laaiend enthousiast dat de landelijke intocht van Sinterklaas in zijn Gorinchem gehouden wordt. ,,Als 8-jarige stond ik op de Grote Markt toen de Sint ook onze stad had uitgekozen voor zijn landelijke intocht.’’