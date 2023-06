Acht regioclubs zeker van finale in nacompetitie; dit is het resterende programma

Nacompetitie eerste/tweede klasse Van zware blessure naar promotiefi­na­le: seizoen van uitersten voor TSC-cap­tain Snoeren

Ryan Snoeren (28) scheurde in de tweede wedstrijd van dit seizoen zijn achillespees af en dacht dat het klaar was. Nu gaat hij met zijn ploeg TSC naar de finale van de play-offs om promotie naar de eerste klasse. In de halve finale was hij met een doelpunt belangrijk: 3-1.