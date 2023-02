Afwezig bij Provinciale Statenvergaderingen, maar wél betaald krijgen: hoe zit dat?

VERKIEZINGEN 2023 Statenle­den schitteren door afwezig­heid: soms komen ze slechts bij de helft van de vergaderin­gen opdagen

De aanwezigheid bij vergaderingen van de Provinciale Staten in Zuid-Holland laat te wensen over. In een enkel geval loopt het op tot bijna de helft aan verzuim. Dit blijkt uit onderzoek van het AD.