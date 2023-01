Aldi opent supermarkt in winkelcentrum Gorinchem-Oost

Supermarktketen Aldi opent in de loop van dit jaar de deuren van een nieuwe winkel in Gorinchem-Oost. De van oorsprong Duitse keten neemt zijn intrek in het winkelcentrum aan het Wiardi Beckmanplein.

Dat maakt vastgoedeigenaar SynVest woensdag bekend. Deze beleggingsmaatschappij is sinds de zomer van 2020 eigenaar van het winkelcentrum. Ze nam dit over van Plus Vastgoed die het op zijn beurt in 2016 in bezit kreeg. Kort na die aankoop werden het winkelcentrum verbouwd.

Mogelijk vertrekken

De Aldi krijgt onderdak in het pand waar tot medio vorig jaar Lena Supermarkt gevestigd was. Inmiddels zijn er in dat pand al werkzaamheden gestart. Om de Aldi de nodige ruimte te geven, moeten andere winkeliers mogelijk vertrekken. Hun contracten lopen af en de kans is groot dat deze niet worden verlengd.

Bakkerij Margriet en drogisterij DA blijven in elk geval in winkelcentrum Nieuw Dalem. SynVest meldt dat hun panden worden vernieuwd. Volgens de investeringsmaatschappij is de gemeente Gorinchem ‘blij met deze ontwikkeling in de wijk Laag Dalem’.

Het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum wordt bovendien uitgebreid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.