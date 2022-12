Alle nieuwe huizen op de Spuiboulevard krijgen groene daken: ‘Goed voor verkoeling en biodiversiteit’

Gemeente­raad Oosterhout onderzoekt of megawindmo­lens nog zijn tegen te houden

OOSTERHOUT – De gemeenteraad van Oosterhout schakelt een jurist in om te kijken of de bouw van twee megawindturbines in de Oranjepolder nog zijn tegen te houden. Ze wil weten wat de eigen rol is en of een vergunning hoe dan ook moet worden verleend. Er is haast bij geboden.

