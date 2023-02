Altena bevestigt: geen medewerking aan plan hoge windturbines langs Bergsche Maas tussen Hank en Dussen

Het college omarmt hiermee ook de motie van de raad waarin die onlangs nog eens uitsprak dat er geen ruimte in de gemeente is voor grote windmolens. Onder meer om deze reden is in de Regionale Energiestrategie geen windopgave voor Altena opgenomen.

De raad voelde zich overvallen door het project van Edelweiss Renewables. Voor de Vrije Volkspartij Altena reden met een motie te komen die brede steun kreeg. Allen voor de ChristenUnie en Progressief Altena ging die te ver. Altena houdt overigens wel de mogelijkheid open voor kleine windmolens bij boerderijen.

‘Veel onrust’

Het college vindt het jammer dat de initiatiefnemer uit Voorburg zonder dit van tevoren te melden, het project bij de gemeente heeft ingediend en het bekend heeft gemaakt. ,,Want”, zo zegt het, ,,wij hebben gemerkt dat dit veel onrust onder onze bewoners heeft veroorzaakt.” Jammer, ook omdat de initiatiefnemer de afgelopen jaren meer dan eens is verteld dat er in Altena geen ruimte is voor windturbines, aldus het college.

Na gesprekken met de voormalige gemeente Werkendam in 2017 en 2018 heeft de initiatiefnemer na de gemeentelijke fusie van 2019 een principeverzoek om medewerking ingediend. Daarop is met verwijzing naar het toenmalige bestuursakkoord negatief beslist. Vervolgens heeft betrokkene een paar keer per jaar, voor het laatst in mei 2022, naar de mogelijkheden geïnformeerd. Telkens is volgens het college het eerder ingenomen standpunt daarbij herhaald.

Renewables legt zich overigens nog niet zomaar neer bij de afwijzing, liet het al weten.