Altena en regiogemeenten willen intensievere samenwerking om winst uit afval te halen

Na misstanden in Gr8 Hotel gaat Oosterhout vluchtelin­gen helpen: ‘Als Den Haag het niet doet, regelen we het zelf’

OOSTERHOUT - Vluchtelingen in het Gr8 Hotel in Oosterhout moeten door scholing en werk meer toekomstperspectief krijgen om problemen te voorkomen. Burgemeester Mark Buijs vraagt in Den Haag om een pilot op te mogen zetten. ,,Iedereen die in Oosterhout binnenkomt is iemand van ons.”