Altena gaat grafstenen ruimen op gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente Altena start binnenkort op gemeentelijke begraafplaatsen met het verwijderen van grafstenen op graven die zijn opgezegd of zijn verlopen. Het is voor het eerst dat de gemeente dit doet.

Rechthebbenden hebben een brief gehad waarmee het recht verlengd of opgezegd kon worden. Als toen gekozen is voor opzeggen van het recht, ook al is deze keus al langer geleden gemaakt, wordt de grafsteen nu verwijderd.

Grafstenen die worden verwijderd zijn binnenkort te herkennen aan een rode sticker. Die blijven er 3 maanden zitten. Niet lang daarna gaat het daadwerkelijke ruimen beginnen. Als de rechten worden opgezegd van het ene graf en de rechten van het graf daarnaast niet, ontstaat er een scheve relatie. Door het verwijderen van gedenktekens van opgezegde graven is duidelijk wat de status van een graf is. Ruimen wordt gedaan op het moment dat het graf nodig is of als een gedeelte van de begraafplaats heringericht wordt.

In de voormalige gemeenten werden graven ook bovengronds geruimd. De ene gemeente hield dit jaarlijks bij, de andere deed de ruiming van tijd tot tijd. Voor Altena is dit nu de eerste keer. Het is de bedoeling dat het voortaan jaarlijks wordt bijgehouden.

