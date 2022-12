Altena moet flink aan de slag met opvang asielzoekers

Op dit moment vangt Altena 190 Oekraïners op in de 4 gemeentelijke opvanglocaties en is er nog ruimte voor ongeveer 10 Oekraïners, verdeeld over 3 locaties. Hiermee voldoet de gemeente vooralsnog aan de taakstelling. Ook verblijven er nog 96 in de particuliere opvang in de gemeente. Altena laat weten nog wel te kijken of er andere geschikte locaties zijn waar Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen.