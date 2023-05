Altijd gingen de gordijnen dicht: bewoner woning in Giessen krijgt 27 maanden cel na grote drugsvondst

Tuurlijk is een draaiboek is belangrijk. Maar het gaat Jos Lardinois vooral om het waardevol­le van 4 mei

VLIJMEN - Al jarenlang zet Jos Lardinois zich in voor de Dodenherdenking in Vlijmen. Natuurlijk ligt er een strakke planning. ,,Want om acht uur wil je per se twee minuten stil zijn. Maar of de krans nu vóór of na achten wordt gelegd? Dat is soms improviseren.”