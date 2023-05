Andel kan weer boodschappen doen in het dorp zelf. Én geld pinnen

Waar landt de islamiti­sche school in Oosterhout? ‘Gemeente neemt veel te veel tijd’

OOSTERHOUT - Waar gaat de islamitische basisschool in Oosterhout landen? Bijna vijf maanden na een stevig debat in de gemeenteraad nadert een besluit. Directeur-bestuurder Mohamed Talbi van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) wacht in spanning af: ,,Het duurt veel te lang.”