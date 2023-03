Anonieme kunstenaar Bricksy verstopt Memory Brick in haven van Gorinchem: ‘Twee keer er langs gelopen’

Toine loopt dwarslae­sie op door dreun op hoofd bij carnaval Den Bosch: ‘Mijn leven is in één klap voorbij’

DEN BOSCH - Er was slechts één klap op zijn hoofd voor nodig. Toine Buijtels (55) uit Son en Breugel ligt al meer dan een week in het ziekenhuis met een dwarslaesie, nadat hij voor de parkeergarage Sint Jan tijdens het carnavalsweekend in Den Bosch werd aangevallen. ,,Ik voel vanaf mijn middel tot mijn voeten bijna niks meer”, vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed.