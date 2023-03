ANWB-winkel in Gorinchem week dicht voor vernieuwde wandelafdeling met ‘wandeltestbaan’

Wat gaat er veranderen?

,,De winkel aan de Arkelstraat 12-14 wordt verbouwd en krijgt een complete restyling. Het wordt frisser, lichter, moderner en ruimer. Een upgrade die niet alleen voor Gorinchem, maar voor alle winkels in Nederland geldt. Daarnaast wordt de wandelafdeling vernieuwd. Er komt een opvallende schoenenwand en een testbaan. Daarvoor is een klein parcours in de winkel uitgezet om je schoenen uit te proberen. Dat die afdeling wordt vernieuwd is geen toeval. Wandelen wordt net als fietsen steeds populairder.”

Waar kun je straks nog meer voor terecht in de winkel in Gorinchem?

,,De winkel wijkt qua aanbod niet af van andere winkels, alleen is de ene winkel groter dan de andere met dus een ruimer assortiment. Maar ook in Gorinchem kun je terecht voor een ruim aanbod op - in dit geval - wandelgebied. Dan kun je denken rugzakken, thermosflessen, kaarten, boeken, gadgets en alle soorten kleding. Maar je kunt ook terecht voor een verzekering, visumaanvraag of voor een internationaal rijbewijs. ANWB-leden ontvangen op veel artikelen en diensten extra voordeel.”

Wat betekent de sluiting voor de klant?

,,De winkel sluit op zaterdag 11 maart. Vanaf zaterdag 18 maart gaat de vernieuwde ANWB-winkel weer open. Tijdens de werkzaamheden kun je terecht in de dichtstbijzijnde winkel in Dordrecht of online in de webwinkel.”

Volledig scherm De opgefriste huisstijl van de ANWB-winkel, zoals hier in Hilversum. © Emmy de Graaf

