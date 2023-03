Arie hoopt mysterie van verloren gewaand Romeins fort te ontrafelen en start een inzamelactie

Wanhopig zoeken naar een sociale huurwoning: 'Ik woon nu in een stad waar ik helemaal niet wilde wonen’

BREDA/ROOSENDAAL - De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn langer dan ooit tevoren. Neem Breda: acht jaar wachten. In Etten-Leur zelfs negen jaar. De corporaties worstelen ermee, zeker nu een groot aantal statushouders verplicht gehuisvest moet worden. ,,Dit is een uitdagende tijd. Het is vijf voor twaalf”, zegt Alwel-bestuurder Tonny van de Ven.