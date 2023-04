Arie op zijn 75ste nog kampioen als korfbaltrainer: ‘De geraniums moeten nog maar even wachten’

Cor (77) maakt al 50 jaar foto's voor het AD: ‘De fotograaf die never nooit niet met pensioen zal gaan’

De 77-jarige fotograaf Cor de Kock, bekend om z’n rode jas en fototoestel om de nek viert dat hij ruim een halve eeuw in het vak zit. De dikwijls gelauwerde fotojournalist met oog voor de alledaagse Hollandse taferelen, exposeert vijftig foto’s in het Biesboschmuseum. ,,Het is heel lastig om te selecteren. Als ze me volgende maand weer vragen, zullen het weer andere foto’s zijn.’’