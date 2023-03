Arwin van Soest stapsgewijs naar de amateurtop: ‘Kreeg bij IJsselmeervogels geen eerlijke kans’

Kick-off project Wolluk your Future: ‘Belangrijk om hoogopge­lei­den in Waalwijk te houden’

WAALWIJK - Keren studenten in Waalwijk terug om daar een job te vinden? Dat is heel ongewis, terwijl deze regio in de toekomst om hersens en handen smeekt. Daarom was gisteren de kick-off van Wolluk your Future om leerlingen anderhalve dag te laten snuffelen bij bijna dertig bedrijven, organisaties en instellingen.